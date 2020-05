Naike Rivelli continua ad infiammare Instagram con tantissimi scatti bollenti: alcuni fan, tuttavia, hanno commentato in modo negativo.

Naike Rivelli, in questo momento difficile, ha intrattenuto con numerosi video e foto bollenti. La figlia di Ornella Muti, infatti, ama condividere con i suoi follower situazioni stravaganti con il suo corpo in bella vista. Negli ultimi giorni la cantante ha postato molti contenuti con il suo lato B in primo piano: ha imitato Spider-Man arrampicandosi sulle pareti, ha ballato con un vestito da principessa alzando la gonna un po’ troppo, ha coltivato l’orto in maniera “spinta” e si è affacciata al balcone con le natiche al vento. La 45enne ha saputo stupire ma una parte dei suoi 263mila follower ha iniziato ad attaccarla.

Naike Rivelli, la reazione di alcuni fan alle foto bollenti

La Rivelli, in questo periodo di quarantena, ha usato il suo account per criticare l’operato del governo, per celebrare l’amore romantico e per difendere Giovanna Botteri, protagonista di un servizio di Striscia la Notizia. Molto spesso, però, la 45enne mette in bella mostra il suo lato B. Tra i numerosissimi commenti positivi, spuntano da alcuni giorni anche critiche per il suo comportamento. “Vuoi essere diversa ma alla fine sei sempre uguale”, ha scritto un utente. “Sinceramente stai diventando monotona, sempre lo stesso abbigliamento”, ha ironizzato un altro follower.

L’account della Rivelli, va sottolineato, è ricco di elogi e di commenti positivi. Una piccola fetta del popolo del web ha voluto esprimere un parere diverso.