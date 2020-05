Timore e agitazione alla stazione di Napoli al rientro di alcuni passeggeri provenienti dal Nord Italia. Il bollettino medico ha davvero del clamoroso

Nel primo giorno della Fase 2 in Italia si riattivano gli spostamenti Nord-Sud che avevano scombussolato la Campania e non solo con i rientri di fiumi di persone dalle zone più colpite dal Covid-19. La paura del contagio aveva sospinto i domiciliati delle zone settentrionali della penisola ad un rientro lampo presso la propria residenza. I governatori del sud, allora, non si erano raccomandati di far rispettare le norme del primo DPCM promosso e firmato da Conte poche ore prima dell’esodo. Non vi è stato tempo di organizzarsi con le idonee misure di sicurezza ed impedire lo spostamento in massa.

Inevitabile nei giorni a seguire l’appicco di nuovi focolai anche al Sud Italia che hanno interessato buona parte del Lazio e a seguire Campania, Puglia e Sicilia.

Con le modifiche del decreto apportate durante la fase del lockdown è stato possibile bloccare l’esodo incontrollabile. L’attenzione al contenimento del contagio dunque spostava l’ago della bilancia tra le strade della città e nelle case, raccomandando l’utilizzo di mascherine e il rispetto del distanziamento sociale.

Napoli sotto osservazione per l’inizio della Fase 2

Si è arrivati dunque al 4 Maggio, giorno della fine del lockdown e del ritorno ad un primo assaggio di normalità. Alcune attività commerciali riprendono la routine, ma al Nord la situazione dei contagi è ancora in bilico. Il governatore Fontana, nonostante la difficoltà di riaprire le grandi metropoli al pubblico, si è accodato agli allentamenti estesi in tutta Italia nel nuovo decreto.

Nel primo giorno della Fase 2 dunque erano inevitabilmente attesi diversi rientri dal Nord. Secondo un’indiscrezione di La7 in mattinata è ripartito l’esodo dei meridionali del settentrione. I fitti controlli alle barriere, questa volta non hanno lasciato scampo ai fuggitivi.

Alla barriera della stazione ferroviaria di Napoli è stato posto in osservazione un campione di 60 passeggeri sospetti. Le analisi mediche condotte dall’Asl di Caserta hanno confermato l’esito positivo al test rapido anti-covid di ben 14 persone sbarcate da un frecciarossa partito da Milano.

L’esito del test rapido però comunica alle autorità competenti il solo sviluppo degli anticorpi. Il vero risultato sarà dato da un tampone vero e proprio alla quale si dovranno sottoporre per capire se la persona è realmente infettata o meno