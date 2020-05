L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha smentito Donald Trump sul fatto che, come affermava pochi giorni fa il segretario di stato americano Mike Pompeo, il virus sia stato creato in un laboratorio a Wuhan.

L’Oms ha smentito Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America: “da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, si ritiene che questo virus sia di origine animale, c’è un legame con i pipistrelli, dobbiamo attenerci alla scienza”. Ma gli USA non sono gli unici a pensare che il virus sia stato creato in un laboratorio di Wuhan. L’Australia, ad esempio, chiede un’inchiesta sull’origine del Coronavirus, mentre Berlino e Londra, come scrive il New York Times, ora starebbero esitando sull’aprire le proprie porte al colosso cinese delle tlc Huawei, a cui in tempi non sospetti si sono affidate per realizzare le reti 5G di nuova generazione. Anche in Africa, il continente su cui la Cina ha puntato molto con forti investimenti, molti governi sarebbero pronti a fare causa a Pechino e chiedere danni. Si tratta insomma di una Guerra Fredda che potrebbe infliggere un duro colpo alle ambizioni cinesi, quelle di riempire il vuoto di leadership a livello mondiale lasciato negli ultimi anni dagli Stati Uniti del presidente Donald Trump, ispirati sempre più dalla dottrina dell’America First.

Donald Trump è pronto a riprendere l’offensiva sui dazi

Il tycoon insiste con un rapporto, che sarà annunciato a breve, in cui saranno dettagliate tutte le accuse alla Cina, nonostante anche alcuni resoconti dell’intelligence Usa sostengano l’assenza di prove che il Coronavirus sia stato creato dall’uomo. Ma l’amministrazione Trump è pronta a valutare le dovute rappresaglie a partire dalla ripresa di un’offensiva sui dazi.

“Pura follia” per il governo cinese, che ha stigmatizzato con forza la versione degli Stati Uniti illustrata nel fine settimana dal segretario di stato Mike Pompeo.