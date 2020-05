Prima passeggiata dei Ferragnez dopo la quarantena | Polemiche social

I Ferragnez con l’inizio della fase 2 escono per andare in farmacia e portano con loro il piccolo Leone dopo quasi due mesi in cui sono rimasti in casa. Il web li rimprovera sull’uso della mascherina

La prima passeggiata di famiglia dei Ferragnez indigna il web. Dopo quasi due mesi di quarantena in cui Fedez, la moglie Chiara Ferragni e il loro piccolo Leone sono rimasti in casa, ieri con l’inizio della fase 2 si sono concessi una piccola passeggiata di famiglia.

Complice la bella giornata i Ferragnez, dopo essersi recati in farmacia, come ha detto in una stories lo stesso Fedez, si sono fermati a fare una passeggiata di famiglia nel parco vicino casa. La prima e tanto desiderata dopo la reclusione forzata. Giro sul passeggino per Leo con tanto di impennata da parte del papà e prima corsa nella verde erbetta del parco.

Tutto regolarmente documentato sui social sia da Chiara Ferragni che da Fedez. Le critiche non sono però tardate ad arrivare. Tutte rivolte sull’uso della mascherina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La prima passeggiata dei “Ferragnez”, Chiara risponde

“La prima uscita di Leo dopo due mesi e lui era davvero eccitato”, ha scritto Chiara Ferragni sulle sue foto che ritraggono lei, insieme al marito Fedez e al figlio Leone, mano nella mano, nella loro prima uscita di famiglia a fine quarantena.

Per molti scatti di normalità e di gioia per una famiglia come le altre. Molti altri invece non hanno perso occasione di attaccare e rimproverare i Ferragnez. A loro l’accusa di non aver fatto indossare la mascherina al loro piccolo di solo due anni.

LEGGI ANCHE -> Scherzo hot di Fedez a Chiara Ferragni, l’influencer senza slip

“Ma Leo è immune al Covid-19?”, uno dei commenti seguito da tanti altri come “E la mascherina a Leo non ve la potevate permettere?” e ancora “Ma avete fatto scendere Leone senza mascherina?”. Alcune delle sentenze emesse sul fatto che Leone non indossasse la mascherina.

Non sono mancati però gli utenti che hanno puntualizzato che la famiglia è uscita rispettando le regole messe in atto dal governo durante questa Fase 2. Leo ha solo due anni e non è obbligato ad indossarla.

LEGGI ANCHE -> Fedez e la confessione che commuove: “Questo periodo mi ha aiutato”

Ma la risposta di Chiara Ferragni non è tardata ad arrivare. In una Instagram stories ha pubblicato una foto di Leone con in mano un device e ha scritto: “Leo vi sta portando un ipad per leggere le regole sull’uso della mascherina per i bambini sotto i 6 anni e soprattutto sotto i 3 (è vietata) così eviterete di perdere tempo a commentare idiozie sul mio ultimo post”.

Una risposta chiara e semplice che ha zittito tutti gli haters.