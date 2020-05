La divina showgirl decide di deliziare i suoi fan con scatti magnifici che ritraggono la perfezione del suo aspetto fisico nonostante l’età

La cantante, showgirl della televisione italiana, Sabrina Salerno mostra ai tempi del coronavirus la sua straripante forma fisica. Lo splendido volto divenuto celebre grazie all’addestramento di Claudio Cecchetto ha già avuto la sua massima affermazione tra gli anni Ottanta e Novanta. In quella circostanza Sabrina bruciò le tappe e in breve tempo divenne la star più seguita dagli appassionati.

La Salerno all’alba del nuovo millennio ha sempre preferito la strada delle interviste dietro le quinte, limitandosi ad esaltare le sue qualità di tuttofare nella vita. Il ricordo più importante per la celebre showgirl italiana resta allo sbarco nell’aeroporto di Barcellona. La 52enne genovese in quella circostanza ha fatto il salto di qualità, ottenendo un grande successo in tutta Europa. Un accanimento di fotografi, pronti ad attendere la star mondiale del momento.

Sabrina non si aspettava tutto questo, tant’è che all’inizio fu presa da un enorme spavento perchè non immaginava fosse lei la donna ricercata. Da quel momento in poi l’ascesa verso una gloria preannunciata. Nel 2020 la sua figura torna in auge grazie allo strumento più chiacchierato e frequentato del momento: il social network

Gli scatti bollenti di Sabrina Salerno

La vita della star televisiva degli anni ’90 Sabrina Salerno è stata sempre caratterizzata da una vita ultra impegnativa. La quarantena da coronavirus ha rispolverato il fisico mozzafiato della star 52enne ancora integro e invidiabile come una volta.

La Salerno non ha perso tempo e ha iniziato a deliziare gli addetti scoprendo al pubblico il suo coriaceo aspetto fisico. I selfie bollenti immortalati con il suo smartphone sui social network sono stati oggetto di apprezzamento e di piacere per i suoi fan. Il risultato apprezzato mostra la folta chioma di capelli raccolta tra le sue dita e una pelle liscia come una giovane ragazza.

Un altro scatto hot della showgirl genovese determina un’impennata di likes dei suoi fan arrivando a toccare quasi la cifra di mezzo milione. Nella circostanza, Sabrina Salerno sfoggia il suo fisico prorompente, fotografandosi seduta sul divano di casa e con un costume molto aderente che mette in risalto un decollète come ai vecchi tempi.

Frasi da capogiro hanno rimepito i commenti dei suoi fan “ad un passo dall’infarto…”, colpiti da “una meraviglia della natura”.