Wanda Nara ai fan: ”Bionda o mora?”, ecco la risposta – FOTO

Wanda Nara chiede ai propri followers su Instagram un consiglio sul proprio look, ecco quale è stata la risposta del web alla showgirl

Dopo lo stop definitivo al campionato di calcio francese, Mauro Icardi e la sua Wanda Nara restano con i loro figli nella loro stupenda villa sul lago di Como. Con le belle giornate, la showgirl argentina è tornata a mostrare le sue grazie al sole in costume con numerose foto provocanti su Instagram. Per il momento, ancora nessuna possibilità di ulteriori spostamenti, ma certo avere la possibilità di godersi tutti i comfort in una location del genere aiuta, e molto.

Wanda Nara fa sognare, sempre più esplosiva

Wanda è sempre molto attiva sui social, come detto, e cerca anche di coinvolgere i suoi followers. In particolare, in una delle ultime foto ha chiesto un consiglio sul proprio look. “Bionda o mora?”, ha chiesto. Le risposte sono state numerosissime. Anche perché per attirare l’attenzione, come al solito, la prorompente sudamericana non ha mancato di metterci del suo mettendo le sue curve esplosive in bella mostra.

Dal tenore delle risposte, si evince un sostanziale plebiscito affinché Wanda resti bionda. Più di qualcuno però ha commentato che resterebbe ugualmente sexy anche con un diverso colore di capelli.