Ylenia Carrisi scomparsa anni fa, Al Bano: “So dov’è mia figlia”. La figlia di Carrisi e Romina Power ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi genitori

Ylenia Carrisi è scomparsa più di venticinque anni fa, e la sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi genitori. Aveva soltanto 23 anni ed era il lontano 31 dicembre del 1993, se fosse ancora viva oggi avrebbe 50 anni. Su di lei ne sono state dette tante, in questi anni ci sono state molte voci. Molte persone hanno spesso dichiarato di averla vista, di sapere dov’è. Di recente, in un’intervista che ha rilasciato, Al Bano ha messo fine a tutte queste voci.

“So dov’è mia figlia” ha dichiarato il cantante, che nella coppia è sempre stato quello più razionale. Infatti, se Romina per tutti questi anni ha continuato a sperare di vedere la figlia bussare alla sua porta, Al Bano si è rassegnato dopo pochissimi anni alla sua scomparsa. “Lei è in cielo e noi un giorno ci rivedremo”. Il cantante, infatti, è convinto che un giorno rivedrà la sua bambina in paradiso e potrà riabbracciarla. Questa rassegnazione gli ha permesso di andare avanti in tutti questi anni e superare questo dramma che non è mai stato risolto.

Anche Romina di recente pare che abbia cominciato a rassegnarsi. Proprio l’estate scorsa, mentre prendeva il sole in giardino, guardando una nuvola ha pensato alla sua bambina. In quel momento, le sembrò di rivederla.