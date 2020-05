La ‘Cioci’ Alessia Macari si mostra in tutto il suo splendore su Instagram. E fa il pienone di consensi e di complimenti. La showgirl ed influencer è bellissima.

La bellissima Alessia Macari sta vivendo con serenità la sua quarantena. La showgirl nativa di Dublino, in Irlanda, ma originaria del Lazio, non perde mai il sorriso e si fa vedere in diversi momenti della sua quotidianità.

Lei utilizza principalmente Instagram per interagire con i suoi tanti ammiratori, che la riempiono a giusta ragione di complimenti. Non solo per l’avvenenza ma anche per la simpatia ed il buon umore che ogni suo scatto sa comunicare. La Macari ed il suo compagno, il calciatore tedesco Oliver Kragl, si godono il tanto tempo libero in casa loro, dove condividono tale spazio con i loro cagnolini. Di norma non è così, con Kragl impegnato tra allenamento e partite ufficiali con il suo attuale club, il Benevento.

Alessia Macari, le suo foto sono una più bella dell’altra

Invece Alessia si diletta tra una partecipazione televisiva ed un’altra e soprattutto fra tanti scatti social. Molti dei quali per scopi commerciali. Ormai il suo lavoro a tempo pieno è quello dell’influencer. Una professione nella quale la classe 1993 risulta davvero molto ferrata.

A noi non resta altro che ammirarla nei suoi post delle ultime settimane. In uno in particolare la bella Alessia si mostra in tenuta sportiva rimarcando il suo stile. Una affermazione che non si può non condividere.