Anna Tatangelo come non l’avete mai vista – VIDEO

Anna Tatangelo in una versione molto divertente. La cantante sfoggia un look inedito: tuta e pallone. Ma durante il gioco arriva l’incoveniente

Anna Tatangelo in questa quarantena ha stupito proprio tutti. La cantante continua a mostrarsi in look davvero sorprendenti. Non solo outfit sexy ma anche tute da ginnastica e pigiama, lasciando senza fiato i suoi follower che la adorano. L’ex moglie di Gigi D’Alessio durante il lockdown ha cercato di imparare anche altri mestieri come per esempio il calcio. Insieme ai suoi figli si è cimentata in questo divertentissimo sport ma forse non è poi così portata.

Anna Tatangelo, non solo cantante

La bella cantante è davvero attraente e non solo per la sua eleganza e il suo fisico strepitoso, ma anche per il suo carattere e il suo atteggiamento. Ha sempre voglia di mettersi in gioco. Cuoca, Modella, e questa volta calciatrice. Tuta, top stretto e cappello per proteggersi dal sole…et voilà inizia la partita. Forse però la Tatangelo ha esagerato e si è lasciata prendere la mano. Ha provato la cosiddetta Lambreta o Bicicletta, ma qualcosa è andato storto. “Qui ho preteso troppo” è la didascalia del video che postato su Instagram.

Non mancano poi foto sexy, una in particolare ha stupito i suoi fan. La donna mostra un trucco davvero forte, con metà viso coperto dai capelli e un top molto scollato. La foto ha riscosso 109.000 like e molti commenti positivi. “Bella che sei, Anna”, “Sei uno spettacolo”. Molte parole per la bella cantante.

Visualizza questo post su Instagram Fuori solo calma apparente …🎙 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Mag 2020 alle ore 12:04 PDT

