Cecilia Rodriguez ‘copia’ Diletta, la foto è da urlo – FOTO

Cecilia Rodriguez posta uno scatto su Instagram, molto simile a quello di Diletta Leotta: la foto in terrazzo fa il pieno di like

Tra le celebrità del web più in vista c’è sicuramente Cecilia Rodriguez. Da tempo, si è affrancata dall’immagine de ‘la sorella di Belen‘, arrivando a risplendere di luce propria. Sia per il proprio protagonismo sulle pagine di gossip e cronaca rosa per la sua relazione con Ignazio Moser, che per la propria bellezza, che di sicuro non ha nulla da invidiare a quella della più famosa sorella.

Cecilia Rodriguez e le sue curve da sballo

La ‘piccola’ di casa Rodriguez adesso addirittura ‘sfida’ un mostro sacro come Diletta Leotta. Una sfida in realtà soltanto sulla carta, con uno scatto su Instagram che prende le mosse da quello della conduttrice siciliana che ha postato una immagine di sé in terrazza a leggere un libro. L’hobby della lettura aiuta molto, in tempi di distanziamento sociale, ma Cecilia, naturalmente, ci mette del suo. E se Diletta aveva messo in mostra le sue grazie in maniera frontale, la showgirl argentina fa la scelta opposta.

Il viaggio con l’immaginazione, in questo caso, è anche quello compiuto dai followers, numerosi e affezionati, che si perdono nel lato B sensazionale della modella. Tra i tanti like e commenti, anche qualche critica, ma Cecilia, che ci è abituata, non se ne cura.