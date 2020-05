Elena Santarelli è andata a trovare i suoi congiunti. Ma qualcosa non è andato bene ai suoi follower, infatti non sono mancate critiche contro la donna

La fase 2 è iniziata per tutti. Così Elena Santarelli non ha perso tempo ed è corsa subito a casa dei suoi congiunti: i suoi genitori. Ma proprio questa azione, postata poi sul suo profilo Instagram, ha scatenato il caos tra i suoi follower che si sono scaraventati contro di lei. Elena Santarelli ha pubblicato due foto in compagnia di sua madre e suo padre. Dopo quasi due mesi di lontananza la showgirl ha potuto rivedere la sua famiglia e con l’occasione si è fermata a pranzare con loro. Questo i suoi fan non l’hanno accettato. “C’è divieto di fermarsi a pranzo o cena! Anche con se a distanza di un metro”, “Non si può pranzare con i parenti.. È scritto ovunque!”, “Elena non si possono ancora fare pranzi tra familiari, vederli e andare via!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>10 questions to Andrea Vetrano, influencer between travel and luxury

La risposta di Elena Santarelli ai follower

“Sì può pranzare dai familiari. La fonte è del Governo.it non di certo un giornale di gossip di sesta categoria…non sai che fatica non abbracciare i miei… – risponde la Santarelli – poi se ho sbagliato chiederò perdono ma non credo di aver sbagliato. – continua – Ho anche misurato la distanza da seduta a seduta ora però tanta gente ha rotto le pa**e“. Questa volta la showgirl non è rimasta in silenzio, come ha già fatto in precedenza, ma ha voluto rispondere a tutte quelle persone che l’hanno criticata per il suo gesto. La donna già qualche tempo fa era stata presa di mira dagli haters per la sua eccessiva magrezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Amadeus, il ricordo di Giovanna Civitillo versione ballerina | VIDEO

Visualizza questo post su Instagram 4/maggio/2020 #fase2 Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 4 Mag 2020 alle ore 5:20 PDT

“A tutti i saputelli del mondo virtuale – ha risposto con una storia la 38enne – si legge che è consentito pranzare insieme senza creare assembramenti: le riunioni di famiglia sono assolutamente vietate”.