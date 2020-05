Elettra Lamborghini, sfida bollente con Tokyo de La Casa di Carta – FOTO

Elettra Lamborghini, sfida bollente con Tokyo de La Casa di Carta. Il video sui social è diventato assolutamente virale

Elettra Lamborghini è da sempre conosciuta come la regina del twerk, ma forse c’è qualcuno che vuole rubarle la corona. L’attrice che interpreta Tokyo nella serie tv di successo La Casa De Papel, come tutti è a casa per al quarantena. Per questo motivo è molto attiva sui social, pubblica foto e video della sua vita quotidiana.

Elettra Lamborghini ha pubblicato un video dove fa twerk

Elettra è stata una delle prime a portare il movimento di bacino in Europa, soprattutto in Spagna e in Italia. Ovviamente al momento è tutto a livello di social e non sembra che Ursula abbia realmente intenzione di sfidare la Lamborghini, ma forse a breve avremo una sorpresa, sempre se Elettra ha intenzione di “rispondere”.

Al momento le due ragazze si godono il loro riposo. Ursula, infatti, è stata travolta dal successo della nuova stagione de La Casa di Carta che ormai è inarrestabile, mentre la Lamborghini ha fatto clamore con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Con la sua “Musica (E il resto scompare) ha conquistato il Paese.

Ursula ha raggiunto la notorietà proprio grazie alla serie tv di Netflix, mentre Elettra, nipote di Ferruccio Lamborghini, si è fatta conoscere per le sue provocazioni in televisione. La figlia d’arte ha partecipato a diversi reality anche al di fuori dell’Italia, e successivamente si è buttata nel mondo della musica.