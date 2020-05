Elisabetta Gregoraci, i fan sognano con lei al sole – FOTO

Elisabetta Gregoraci regala uno scatto da incanto su Instagram, i followers apprezzano: le immagini da sballo della showgirl calabrese

Sempre più bella. Non si può dire altro, in tutta sincerità, di Elisabetta Gregoraci. La splendida showgirl calabrese ha compiuto 40 anni, ma è come il vino. Migliora con il passare del tempo. Anche in questi lunghi giorni di quarantena ha spesso regalato ai suoi followers sui social scatti davvero favolosi e non si è smentita nemmeno questa volta.

Elisabetta Gregoraci, come sempre è una favola

Elisabetta si gode un po’ di sole, con le belle giornate che stanno finalmente arrivando. Non ci è possibile, purtroppo, farlo ancora liberamente, ma la speranza è che tutti potremo farlo presto. Anche per questo, la sua didascalia in questo caso recita ‘sognando nel sole’. Il sogno però lo regala lei ai suoi fan, e non è difficile capire perché.

Abbronzata e semi appisolata, Elisabetta ci mostra il suo corpo abbronzato, con un top scuro che però fatica a contenerne le forme esplosive. Il tutto, naturalmente, accende la fantasia dei numerosi followers che la seguono con affetto. Like e commenti si sprecano, per una vera e propria regina del web che ancora una volta ha colpito decisamente nel segno.