La star hollywoodiana Emily Ratajkowski mette in risalto le sue peculiarità e sceglie di condividerle con i milioni di utenti che la seguono

L’attrice statunitense Emily Ratajkowski, nata a Westminster, quartiere di Londra decide di mettere in disparte la sua bellezza e dare credito alla materialità delle cose. Emily entrata nel cuore di milioni di followers con i suoi recenti scatti da urlo, affina la sua fama di vip sui social network. L’attrice, assidua frequentatrice di Intagram ha voluto mostrare meravigliosi scatti della sua acclamata dimora in California in questo periodo di quarantena. La giovane supermodella, nonchè star di Hollywood riceve numerosi complimenti sui dettagli materiali della sua casa condivisa con il marito Sebastian con il quale conduce una vita da sogno.

Il lusso sfrenato che contraddistingue la Emily californiana è sinonimo di successo professionale che sembra camminare a braccetto con quello digitale. Infatti la modella statunitense vanta circa 27 milioni di followers, superando abbondantemente la rinomata imprenditrice italiana Chiara Ferragni. La sua miglior ricetta è quella di aver dato credito al suo speciale fascino, sfoggiato davanti agli obiettivi delle telecamere.

La star hollywoodiana vuole tornare sotto i riflettori con vestiti da urlo

Emily Ratajkowski non digerisce più le crepe del mondo quarantenato e non vede l’ora di ritornare a strappare i sorrisi con ciò che sa fare meglio. La dea statunitense era solita indossare i panni da vip per mettere in mostra tutta la sua eleganza. La mancanza del red carpet inizia a farsi sentire, ma Emily già sogna di sfilare in prima fila. Una testimonianza significativa la modella la dà con un post su Instagram dove viene ritratta la foto di un outfit inedito che avrebbe volentieri indossato in questo periodo.

Un assaggio nell’attesa del ritorno alla normalità in America, Emily Ratajkowski lo offre al suo meraviglioso pubblico con scatti inediti. Il ricordo dei red carpet risaliva solo ad un anno fa quando la star californiana indossava un vestito scollato con punte d’argento e completamente trasparente. Memorabili i commenti fioccati sulle pagine social che rimarcavano il suo fisico coriaceo e da silhouette.

Altri scatti hanno riempito il suo profilo personale di storie quando la Emily si preparava al grande evento, sfoggiando un fisico statuario e divino ottenendo un boom di commenti di fan ipnotizzati dal suo lussurioso volto.