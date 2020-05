Fase 2, il alcune regioni i parrucchieri, bar e ristoranti potrebbero riaprire in anticipo rispetto al 1 giugno.

Il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a margine della presentazione del nuovo dpcm, aveva spiegato agli italiani le nuove “regole” per la fase 2 e aveva svelato che la riapertura di parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti è prevista per il 1° giugno. Numerosi professionisti e imprenditori hanno manifestato il loro disappunto verso le decisioni del governo con campagne social e con scioperi in strada. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il ministero potrebbe far ripartire queste attività prima (verso il 18 maggio) in alcune regioni. Come spiegato dal ministro agli affari regionali Francesco Boccia, dal 18 maggio molte attività potranno ripartire nel rispetto delle norme di sicurezza.

Fase 2, possibile apertura anticipata per parrucchieri, bar e ristoranti

Parrucchieri, bar e ristoranti potrebbero aprire il alcune regioni già il 18 maggio, con 2 settimane d’anticipo rispetto alla data prevista inizialmente da Conte. Lo stesso premier ha confermato che il governo non ha alcuna volontà di protrarre il lockdown residuo se c’è la possibilità di anticipare qualche data. Il ministro Boccia, dal canto suo, ha spiegato che intorno al 14 e 15 maggio dovrebbero arrivare le linee guida per estetisti e parrucchieri e quindi è possibile una loro riapertura il 18 maggio.

Anche per bar e ristoranti sono in arrivo le linee guida per la riapertura e per affrontare la fase 2 con prudenza e con rispetto delle norme anti contagio.