Vacanze, Franceschini annuncia: “Si potranno fare in questo modo”

Il ministro della cultura e del turismo Dario Franceschini annuncia: “Le vacanze si faranno, ma saranno diverse e in Italia”

La fase 2 è iniziata da alcuni giorni ed è inevitabile per tante persone il pensiero anche alle vacanze. C’è chi ha continuato a lavorare in questo periodo, che non si è mai fermato e anzi, ha anche affrontato tensioni e difficoltà maggiori. Poi ci sono i bambini che hanno la necessità di godere di momenti di socialità, come possono essere anche dei momenti di relax lontano dalle città. Nelle ultime ore è intervenuto il ministro della cultura e del turismo Dario Franceschini che ha annunciato in tal senso: “Le vacanze si faranno, ma saranno diverse e in Italia”. Su questa lunghezza d’onda era stato poche ore prima anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Il Premier si è detto ottimista per la possibilità di andare in vacanza ed ha aperto poi, all’Italia.

Franceschini annuncia e Conte segue a ruota

Il riferimento alle vacanze da fare in Italia è chiaro il tentativo di stimolare i cittadini italiani verso l’offerta interna per agevolare gli operatori italiani e versare denaro nelle casse interne. Oggi è fondamentale cercare di agevolare la produzione e i servizi italiani per aiutare il paese a risollevarsi quanto prima dalla crisi economica che sarà inevitabile da qui a qualche mese.

Sulle modalità bisogna attuare un distanziamento sociale, necessario stando a quanto anticipato da Franceschini. Tuttavia, non è entrato ancora nello specifico, sulle opzioni e i modi in cui riuscire a mantenere le distanze in spiaggia.