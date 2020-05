La virologa Ilaria Capua non vuole dare false speranze a tutte quelle persone che pensano che il vaccino ci possa salvare dal Covid-19

Non serve illudere la gente. Basta alla false speranze. Non ci sarà nessun vaccino. Ilaria Capua cerca di rimanere più razionale possibile e vuole essere sincera e onesta con le persone. La virologa mette in guardia gli italiani: “Non sarà il vaccino che ci porterà fuori dal virus, dovrà essere sperimentato – spiega – per molto tempo e con attenzione affinché possa essere veramente sicuro”. Lo ha annunciato a DiMartedì durante il collegamento.

Ilaria Capua, no al vaccino

La virologa è molto scettica sulla questione del vaccino. Non sarà una cosa facile e ci vorrà del tempo. E’ per questo che bisogna seguire le regole degli esperti. Poi si potrà pensare al vaccino. “Ognuno di noi – spiega in collegamento con la trasmissione di Giovanni Floris – è un tassello contro il contagio. Il virus si trasmette tramite i raggruppamenti di persone -prosegue – quindi il distanziamento fisico è una barriera e poi bisogna lavarsi le mani“. La responsabilità è di noi cittadini, dobbiamo fare attenzione la pandemia non dilaghi nuovamente. Buone notizie potrebbero però arrivare a breve: “Se in questo fine settimana la situazione sarà sotto controllo – continua – gioiamo ma non allentiamo, lo potremo fare solo tra qualche settimana”.

#Capua su #covid19: “Non sarà il vaccino che ci porterà fuori dal virus, dovrà essere sperimentato per molto tempo e con attenzione affinché possa essere veramente sicuro” @ilariacapua #dimartedì pic.twitter.com/PgzAQgdi4h — diMartedì (@diMartedi) May 5, 2020

La Capua inoltre non riesce a capire perché alcune attività, come il centro estetico o il parrucchiere, non possano tornare a lavoro con le dovute precauzioni. La virologa è preoccupata per molti che probabilmente non riusciranno a riaprire dopo la crisi.