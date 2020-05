Miriam Leone senza vestiti a letto: lo scatto infiamma il web – FOTO

Miriam Leone senza vestiti a letto: lo scatto infiamma il web. L’ex Miss Italia continua a conquistare i suoi followers sui social con foto piccanti

Miriam Leone è una delle attrici italiane più amate di questo Paese. In questo periodo di quarantena forzata ci sta facendo compagnia sui social, con le storie dove ci mostra la sua vita quotidiana. I followers la seguono con passione e con affetto: sotto i post che pubblica tutti i giorni, c’è chi ha addirittura ammesso di aver attivato le notifiche per ogni volta che pubblica qualcosa.

Miriam Leone e gli scatti bollenti fanno impazzire i suoi followers

La bellissima e bravissima attrice siciliana ha un grandissimo seguito sui social, dove sono oltre un milione, che sulla fanpage a lei dedicata- In questi giorni, come tutti noi, si trova chiusa in casa a causa dell’emergenza sanitaria. Proprio nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno in casa, dove ha ricevuto un grandissimo mazzo di fiori. Oltre ad aver festeggiato il giorno della sua nascita, in questi giorni sta omaggiando anche la primavera con scatti che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Ma Miriam non ha soltanto un bellissimo fisico: è una bellissima donna in tutto e per tutto. Con i suoi occhi verdi e i suoi capelli rossi è davvero un capolavoro.

L’ultima foto postata, infatti, è un esplosione di colori. Sta vicino ai fiori, dove si vede bene la sua scollatura, ma non solo. Anche i bellissimi colori del suo viso.