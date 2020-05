Lei è bravissima a spaccare la platea ed a creare discussione. E Naike Rivelli non fa eccezione neppure in questo post provocatorio come tutti gli altri.

Anche questa volta Naike Rivelli non manca di apparire in uno dei suoi soliti scatti. Uno dei tanti che l’hanno resa famosa. Per nulla sommersa dal problema di farsi vedere come mamma l’ha fatta, la 45enne attrice ed influencer nata a Monaco di Baviera si scopre fino al massimo livello possibile per non incappare in problemi su Instagram.

E Naike esibisce il proprio corpo per un post ironico e che comunque riesce a descrivere bene quello che è il momento attuale dell’Italia e del mondo. La figlia di Ornella Muti indossa solamente un perizoma nero. E per il resto sarà molto probabilmente del tutto svestita, come molte altre volte è capitato. Lei è affacciata alla finestra della sua casa con giardino in Piemonte, con cui sta trascorrendo la quarantena assieme al suo compagno. Con lei c’è anche la stessa Ornella Muti, che ha fatto una capatina in qualche video pochi giorni fa. E Naike Rivelli chiede con sarcasmo: “Come vanno le cose là fuori?”.

Naike Rivelli, il corpo e la provocazione le sue armi principali

Inutile dire che i ‘mi piace’ sono arrivati a frotte. Alla sera del 6 maggio 2020 risultano essere molto prossimi agli 8mila. E non mancano anche tanti commenti di entusiasmo e di divertimento.

Lei è fatta così e nemmeno le critiche ricevute ad ogni post provocatorio la faranno mai recedere da quelle che sono le sue convinzioni.