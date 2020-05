Nel corso di una intervista, Rita Dalla Chiesa ha fatto il nome ed il cognome dell’unico uomo capace di farle battere veramente il cuore per amore. Si, è lui.

Non è un segreto che Rita Dalla Chiesa abbia sempre amato colui che è stato anche suo marito, seppur per non molto tempo. Stiamo parlando di Fabrizio Frizzi, con i due che si sposarono nel 1992 salvo poi separarsi nel 1998 e divorziare infine nel 2002.

La conduttrice televisiva ed anche speaker radiofonica ricorda l’amatissimo presentatore tv, con il quale ha anche condiviso il piccolo schermo in diverse circostanze. Nel corso di una intervista rilasciata al magazine ‘Nuovo Tv’, la Dalla Chiesa ha parlato di Frizzi in termini molto lusinghieri e rievocando dolci ricordi. “Io penso che ci sia un unico grande amore nella vita di una persona. Puoi avere anche altre storie, dalle quali pure puoi avere tanto. Ma anche se ti interfacci con individui altrettanto validi, alla fine se provi attrazione per quello lì non puoi farci niente. E questo è quello che è capitato a me con Fabrizio. L’amore nella vita è uno e nel mio caso era lui”.

Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi l’unico amore della mia vita”

E Rita Dalla Chiesa aggiunge: “Abbiamo vissuto un amore tanto grande e tanto bello. E quando c’è questo, anche il più insignificante dei problemi può riuscire a rovinare tutto quanto”. La 72enne nativa di Casoria ammette anche di avere commesso degli sbagli. Per Rita, pure lei infatti ha contribuito a fare si che l’amore con Frizzi volgesse al termine. Poi c’è un retroscena, che riguarda un momento vissuto insieme in diretta televisiva. Successe tutto quanto a non molta distanza dalla definitiva rottura sentimentale. Frizzi avrebbe dovuto regalare una rosa alla Dalla Chiesa dicendole di amarla. E lo fece. “Ma esitando. Lì capii che l’avevo perso”. Infine, sempre Rita ammette che il rapporto con Carlotta Mantovan è buono, e che c’è un affetto particolare con la figlia che quest’ultima ha avuto nel 2013 da Frizzi. La bambina si chiama Stella.

“Io la chiamo Stellina e non vedo l’ora di rivederla, magari in videochiamata. A lei ed a Carlotta voglio profondamente bene, loro erano l’amore di Fabrizio”.