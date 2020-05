Serie A, l’annuncio del premier Conte sulla ripresa

Serie A, parla il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: ecco le dichiarazioni sulla possibile ripresa del mondo del calcio

Per sapere se, tra le attività destinate a ripartire, ci sarà anche il campionato di Serie A, bisognerà attendere ancora un po’. E’ quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha spiegato come i tempi non siano ancora maturi per una decisione definitiva. Nei giorni precedenti, erano trapelati rumours sul fatto che quest’oggi sarebbe potuto arrivare lo stop alla stagione una volta per tutte. Niente di tutto questo, ma ci sono ancora riflessioni in atto.

Serie A, parla Conte: ecco a quando la decisione

Ecco le dichiarazioni di Conte in un’intervista apparsa questa mattina sulle colonne de ‘Il Fatto Quotidiano’: “Faremo il punto con il ministro dello Sport Spadafora e le componenti del mondo del calcio e degli altri sport. Raccoglieremo le istanze della Federcalcio e di tutti gli attori, per avere un quadro completo e capire quando si potrà ripartire”.

“Non ho ancora messo mano al dossier – ha aggiunto – C’è la necessità che chi di dovere abbia un confronto col governo. Ma sarà decisivo ovviamente il parere del comitato tecnico e scientifico”. Altri giorni di attesa, dunque, considerando che anche il consiglio della Figc in programma venerdì è stato rinviato.