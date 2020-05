Durante la fase 2 dell’emergenza Covid-19 è lecito iniziare a interrogarsi sulle prospettive economiche del futuro prossimo. Quali saranno le startup del post Covid-19? Quali innovazioni apporteranno? Di cosa abbiamo bisogno, in definitiva?

In questo periodo caratterizzato da una crisi economica globale e non solo locale, esattamente come fu quella del 2008, secondo alcuni, si usa raffrontare la realtà dell’epoca con quella odeirna, anche per cercare di anticipare le tappe successive.

In particolare, ci si domanda se alla crisi in corso seguirà la nascita di startup che diventeranno colossi come avvenne allora, ad esempio.

L’andamento sinusoidale dell’economia di cui si parla così spesso in questi mesi è quello che ha permesso a realtà come Dropbox, WhatsApp, Groupon, ma anche Instagram e Pinterest di proliferare dopo essere state concepite sotto la coperta della crisi finanziaria e immobiliare del 2008.

Anche questa volta accadrà lo stesso?

Come ci insegna il ruolo dell’app Immuni, approntata da una startup ormai cresciuta e prospera come Bending Spoons, occorre davvero tenere occhi e orecchi aperti..

Di cosa si dovranno occupare le startup del post Covid-19? I millennials vogliono benessere psico-fisico

se è vero che i millennials sono tra i più colpiti economicamente parlando dalla crisi economica, è anche vero che sono quelli più interessati al proprio benessere psico-fisico.

Come ha chiarito il sondaggio di Kantar Se ne occupano anche in piena quarantena e a dispetto delle difficoltà economiche. Le startup del post Covid-19 dovranno tenere il dato in debito conto.

Come di assoluta rilevanza è il peso che l’high-tech -vero fil rouge del sistema- ha avuto sia nel lavoro sia nell’istruzione (e formazione): lavorare o studiare da casa è diventato necessario anche se è stato fatto in modo poco strutturato. Tutte lacune possono essere colmate per permettere un utilizzo della tecnologia che faciliti lo svolgimento delle attività a distanza e quindi l’assolvimento dei vari compiti lavorativi ma anche di quelli privati. Leggi anche —> La crisi economica colpisce soprattutto i millennials

Le startup che si concentreranno su questo con un occhio di riguardo all’impatto sul work-life balance saranno quelle che cambieranno le nostre vite dopo il Covid-19.

