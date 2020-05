Un operaio di 58 anni è deceduto stamane a Tivoli (Roma) in un drammatico incidente sul lavoro rimanendo schiacciato da un muletto ribaltatosi.

Un tragico incidente sul lavoro si è consumato questa mattina a Tivoli, in provincia di Roma. Un operaio di 58 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un muletto sul quale si trovava per effettuare dei lavori. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il mezzo si sarebbe ribaltato, per cause ancora in fase di accertamento, ed avrebbe schiacciato il 58enne non lasciandogli scampo. Sul posto, allarmati dai presenti, sono sopraggiunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo da sotto il muletto, gli agenti della Polizia e gli ispettori Spresal della Asl Roma2 per gli accertamenti di rito.

Tivoli, tragedia sul lavoro: operaio di 58 anni muore schiacciato da un muletto in mattinata

Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro stamattina, mercoledì 6 maggio, a Tivoli, comune in provincia di Roma. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 58enne sarebbe deceduto dopo essere stato schiacciato da un muletto. La vittima si trovava sopra il mezzo per effettuare degli interventi di lavoro, ma improvvisamente il muletto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato e lo ha travolto non lasciandogli scampo. Le persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Purtroppo, il personale medico del 118 non ha potuto far nulla per l’operaio di cui è stato constatato il decesso. Sul luogo della tragedia, riporta Fanpage, si è reso necessario anche l’intervento di una squadra di vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo del 58enne da sotto il mezzo di lavoro. Intervenuti anche gli agenti della Polizia e gli ispettori Spresal della Asl Roma2, che adesso stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente mortale. Sono in corso anche verifiche per capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza da parte degli operai.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte del personale competente e le forze dell’ordine, la zona teatro dell’incidente è stata delimitata.

