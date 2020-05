Lo studioso spiega alcuni nuovi aspetti del virus che si è diffuso in due eventi epidemici diversi, uno dalla Cina arrivato fino al Centro Italia e uno tedesco che ha infettato tutto il Nord Italia

“In Italia abbiamo avuto due eventi epidemici differenti. Due ingressi epidemici diversi, a due settimane di distanza”. Questo quanto ha spiegato Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico. Lo studioso ha parlato all’audizione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato nella quale si è dibattuto sull’emergenza coronavirus che l’Italia e il mondo sta affrontando.

Lo studioso ha illustrato un quadro nuovo e più completo di come il virus si sia diffuso, in Italia e nel mondo e di come il Covid-19 sia strutturato. Di questo virus subdolo si sa ancora troppo poco, i ricercatori su questo sono unanimi nell’affermarlo ma più si va avanti e più le conoscenze aumentano.

“Il Nord ha avuto uno tsunami assurdo, imprevisto e imprevedibile“, ha illustrato Ciccozzi spiegando alcune evidenze emerse in un lavoro svolto dal suo team.

“Abbiamo visto due eventi epidemici differenti: uno, con ceppi virali che dalla Cina, attraverso l’Europa, è andato al centro Italia. E successivamente un ceppo tedesco che è andato ad infettare la Lombardia e il Nord dell’Italia”.

Virus, Ciccozzi: il perché dello tsunami Lombardia

Massimo Ciccozzi all’audizione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato ha dato delle risposte a quello che viene definito un vero e proprio tsunami Lombardia. Secondo l’esperto, infatti, “probabilmente si andavano a cercare i famosi cinesi, più ‘indicati’ a trasportare il virus” ma gli studiosi fino ad ora non hanno dato attenzione “ad altre parti dell’Europa”. Questo per Ciccozzi uno “degli elementi che non ha frenato l’epidemia”.

Ma nonostante questo inceppo il responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico ha dato notizie rassicuranti. Ha affermato che la corsa del Covid-19 sta rallentando e il virus “sta perendo potenza”. Anche se la situazione non può essere sottovalutata perché il coronavirus “sta continuando a mutare – ha specificato Ciccozzi – Ma sta facendo mutazioni che a lui non sono più utili”.

In che senso? Che il Covid-19 si evolve ma perde “contagiosità e, probabilmente, letalità”. Questo è rappresentato dal fatto che il numero delle vittime sono diminuite come quello delle persone ricoverate in terapia intensiva. “Questo è dovuto sicuramente alle terapie ma anche alla perdita di potenza del virus”, ha aggiunto Ciccozzi che ha ricordato che ci sono ancora diversi aspetti poco chiari e che necessitano un approfondimento.

“E’ un virus nuovo, lo stiamo studiando. Non sappiamo, per esempio, quanto dura l’immunità. Anche se sappiamo che c’è”.