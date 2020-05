Adele è tornata sui social e ha postato una foto in cui ha mostrato al mondo intero il suo cambiamento esteriore: il risultato della dieta Sirt è sorprendente.

Adele è una delle cantanti più note al mondo: le sue canzoni e il suo successo sono riconosciute a livello planetario. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 36 milioni di account: nonostante ciò, la britannica non condivideva contenuti dal dicembre del 2019. In occasione del suo 32esimo compleanno, infatti, Adele ha deciso di condividere con i fan un post come ringraziamento per gli auguri. Il post è stato accompagnato da una foto: lo scatto ha lasciato sicuramente i fan a bocca aperta. La nativa di Tottenham ha perso oltre 30 chili.

Il segreto della trasformazione di Adele

Adele ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta: nello scatto pubblicato su Instagram, il suo cambiamento è da brividi. La cantante è infatti irriconoscibile avendo perso più di 30 chili. Il segreto? Pare che la britannica abbia seguito una dieta Sirt. I cibi definiti Sirt sono quelli che attivano le sirtuine, un gruppo di geni che stimolano il metabolismo e aiutano a bruciare i grassi. I cibi Sirt più conosciuti sono il cioccolato fondente, il tè verde, il peperoncino, vino rosso, fragole, mirtilli e noci. Alla base del regime alimentare c’è l’eliminazione di zuccheri e grassi saturi. Le sirtuine sono chiamate super regolatori metabolici.

La foto ha catturato più di 9 milioni di like e numerosissimi commenti: tantissimi utenti hanno elogiato il cambiamento fisico della cantante.