Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una foto insieme all’uomo che ha amato di più nella sua vita. Non ne rivela il nome ma in rete è stata già svelata la sua identità.

Barbara D’Urso pubblica sui social una sua foto di gioventù, insieme un uomo e scrive: “Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché”. La conduttrice non rivela la sua identità ma aggiunge solo gli hashtag “#love #ricordi #amarcord”. Accanto ai commenti, non sempre carini, dei fan (Barbara ha una nutrita folla di estimatori e altrettanti haters), in rete si è scatenato un vero e proprio toto nome. E non ci è voluto molto a svelare l’identità dell’uomo che posa nella foto con la D’Urso: si tratta di Mauro Berardi, produttore cinematografico e suo compagno per ben 11 anni: dal 1982 al 1993 e padre dei suoi due figli, Gianmauro ed Emanuele.

Barbara D’Urso spiegherà i motivi del post con Berardi

Sul motivo che abbia spinto Barbara a pubblicare su Instagram una foto insieme al produttore cinematografico, lei che è sempre molto attenta alla privacy della sua famiglia, c’è un alone di mistero. Sarà lei stessa, come ha promesso nel post, a spiegarne i motivi.

