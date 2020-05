Barbara D’Urso, nel giorno del suo compleanno, compie un gesto per l’ex compagno Mario Berardi e riceve gli auguri in diretta di Matano e Lorella Cuccarini.

Barbara D’Urso, il 7 maggio, ha compiuto 63 anni e per l’occasione, ha fatto un gesto per l’ex compagno Mauro Berardi, padre dei suoi figli e ha ricevuto in diretta gli auguri di Alberto Matano e Lorella Cuccarini. La reazione della conduttrice di Pomeriggio 5, poi, è arrivata a sua volta in diretta prima della chiusura della sua trasmissione.

Barbara D’Urso, la foto con l’ex compagno Mauro Berardi e la reazione agli auguri in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Nel giorno del suo compleanno, Barbara D’Urso ha pubblicato tre foto scattate all’epoca della sua storia con Mauro Berardi, l’ex compagno con cui ha avuto una storia durante undici anni e che le ha regalato i suoi due figli e che la D’Urso ha definito l’uomo che ha amato di più nella sua vita.

“Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui… era il 7 maggio del 1982 😍😍😍#MassimoTroisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: “Adesso vi dovete sposare!” 😂😂😂 Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli ❤️❤️❤️ Buon Compleanno Mauro e Buon Compleanno a me!!”, ha scritto su Instagram la conduttrice di Pomeriggio 5.

Per il suo 63esimo compleanno, Barbara D’Urso ha anche ricevuto gli auguri in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

“Dobbiamo fare gli auguri a Barbara d’Urso, che è il suo compleanno”, ha detto Lorella a cui si è unito Matano: “Auguri Barbara, buon compleanno!”.

“Stanno scrivendo che Lorella e Matano mi hanno fatto gli auguri in diretta”, ha dichiarato Barbara a Pomeriggio 5. “Con Lorella ci siamo sentite in privato, è stata carinissima, ci siamo già amate a distanza e l’ho ringraziata. Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella”.