Coronavirus, l’infettivologo Bassetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato che l’utilizzo dei guanti può essere controproducente.

L’Italia è ancora in piena emergenza coronavirus: nonostante l’inizio della fase 2, il numero dei nuovi contagiati e quello dei decessi continuano ad essere molto alti. La paura del contagio è ancora molto forte e strumenti come mascherine e guanti sono praticamente introvabili nei punti vendita. Da quando è cominciata la seconda fase, infatti, la maggior parte dei cittadini indossa non solo la mascherina ma anche i guanti. Ormai è risaputo che le mani possono essere vettore di infezioni. L’infettivologo Bassetti, tuttavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato che l’uso dei guanti potrebbe essere controproducente.

Coronavirus, le parole dell’infettivologo sull’uso dei guanti

Matteo Basetti, a margine di una diretta alla Voce di Genova, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’utilizzo dei guanti come strumento protettivo. “Bisogna sempre mantenere un distanziamento di 2 metri: nel caso in cui non sia possibile, si dovrà usare la mascherina”. L’infettivologo ha svelato i casi in cui bisogna indossare i guanti. “Niente guanti, è necessario lavarsi invece le mani. I guanti non servono, se non agli operatori sanitari o quando si va al supermercato per comprare frutta e verdura”. L’esperto ha spiegato che indossando i guanti per molto tempo non si riduce il rischio perché il virus potrebbe restarci sopra. La miglior cosa, infatti, è quella di lavarsi le mani con frequenza.

Anche gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità hanno spiegato che i guanti non servono a nulla mentre è fondamentale lavarsi le mani.