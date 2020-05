I guariti dal coronavirus potrebbero ancora infettare: secondo lo studio nel 73% dei negativizzati il virus è presente nelle feci.

Il covid-19 ha messo in ginocchio il mondo intero: i casi positivi continuano ad aumentare così come i decessi. La cosa più allarmante del nuovo coronavirus è stata la sua facilità di contagio: rispetto alla Sars, ad esempio, i pazienti covid-19 sono nettamente di più. Altamedica Medical Center di Roma, come se non bastasse, ha dimostrato che chi è guarito potrebbe essere ancora in grado di infettare. Il piccolo studio ha dimostrato che nel 73% dei negativizzati il virus è ancora presente nelle feci.

Covid-19, lo studio di Altamedica Medical Center

Secondo alcuni studi, il covid-19 non si trasmette solo per le vie respiratorie ma anche attraverso le feci. Altamedica ha condotto uno studio in cui ha scoperto che mentre il virus nel tratto respiratorio tende a scomparire piuttosto presto, nel 73% dei casi dopo più di due settimane il virus permane nelle feci. Nel 40% dei negativizzati del campione, invece, il virus è stato riscontrato nelle feci fino a 40 giorni dopo. “Infezioni come queste sono definite a trasmissione oro-fecale, il virus alberga nella bocca e nell’intestino e il contagio avviene attraverso entrambe le vie”, ha spiegato il direttore del Gruppo Altamedica Claudio Giorlandino.

L’esperto ha svelato che, stando ai dati, per ottenere il patentino di immunit completa servirà la duplice condizione di presenza di anticorpi di classe G e assenza di virus nelle feci.