La bella Diletta Leotta esce finalmente per una vera passeggiata in seguito a due mesi di ‘reclusione’ forzata in casa. E fioccano i commenti dei fans.

Anche per Diletta Leotta è finalmente tempo di lasciare casa e di concedersi una uscita al parco. La 28enne conduttrice dei programmi sportivi di DAZN ha trascorso gli ultimi due mesi nel suo appartamento a Milano. E non era sola.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara | incidente con Marica Pellegrinelli | FOTO

Con lei c’era Daniele Scardina, il pugile con il quale fa coppia fissa dall’estate 2019 anche se la loro frequentazione pare risalga alla scorsa primavera. Nel pieno rispetto delle regole, la bella siciliana si è munita di mascherina per concedersi una passeggiata nel verde. I suoi ammiratori hanno modo di seguirla su Radio 105 nella trasmissione quotidiana ‘Take Away’ condotta assieme a Daniele Battaglia.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso: “È l’uomo che ho amato di più in vita mia”

Diletta Leotta: “Prima passeggiata dopo 58 giorni”

Visualizza questo post su Instagram Prima passeggiata dopo 58 giorni #staysafe 💐😷 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Mag 2020 alle ore 6:42 PDT

La Leotta occupa questo spazio del mattino sin dal 2016. Ma il rapporto diretto con i suoi milioni di ammiratori avviene sui social network, ed in particolare su Instagram. Qui Diletta ha pubblicato uno scatto accompagnato da una frase che la dice lunga sul periodo recente, suo e dell’Italia intera. “Prima passeggiata dopo 58 giorni #staysafe”.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli | il suo ultimo scatto provoca in modo estremo | VIDEO

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 6 Mag 2020 alle ore 12:57 PDT

Visualizza questo post su Instagram In viaggio con la fantasia 📚📖🏔🏝☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Mag 2020 alle ore 9:57 PDT

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis si spoglia e il web la aggredisce

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.