Elisabetta Canalis, forse per la prima volta, viene criticata. Sui social molti si sono lamentati della foto molto sexy che ha postato

Questa volta le critiche sono arrivate anche per Elisabetta Canalis, l’ex velina sarda, molto attiva sui social. Gli anni passano, ma la donna non ha mai perso popolarità, anzi ne ha acquisita sempre di più, probabilmente grazie alla sua bellezza ma anche al suo percorso e a chi le è stato accanto: da Striscia la notizia a Bobbo Vieri, da George Clooney a Los Angeles. Ora è mamma e moglie e vive nella sua magnifica villa negli Stati Uniti. Di certo però continua la sua vita da modella, con un fisico da fare invidia. Forse è per questo che in una delle sue ultime foto è stata criticata?

Elisabetta Canalis in lingerie

Elisabetta Canalis è molto attiva sui social. Dal workout del giorno al bagno in piscina, fino ad immagini davvero sensuali che alimentano il tasso erotico dei fan. Ieri la donna ha postato una foto con lei davanti allo specchio indossando esclusivamente gli slip e il reggiseno. Un completo molto romantico che Elisabetta ha accompagnato con un vezzoso fiore sistemato nei capelli e nient’altro a distogliere l’attenzione. Il fisico è quello ben noto a tutti e sono stati tantissimi, in poco tempo, i commenti e i like di app. “Sei una mamma… E poi non ne hai bisogno! Sei così vanesia e insicura da voler racimolare complimenti? Dai su, un po’ di cervello“. Le critiche non hanno tardato ad arrivare.

Insomma la Canalis riesce sempre a provocare i suoi fan con foto piccanti. I suoi 41 anni non si notano, per molti è rimasta la velina di Striscia la Notizia, anzi tanti pensano che sia migliorata con il passare degli anni.