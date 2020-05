Ha detto di no a ‘Amici Special’ e a Maria De Filippi: Enrico Nigiotti non ci sarà nella trasmissione di Canale 5 a causa di una brutta notizia.

Un lutto tremendo ha colpito Enrico Nigiotti. Il cantante originario di Livorno avrebbe dovuto prendere parte ad ‘Amici Speciali’ su Canale 5, ma per via di una bruttissima notizia non ha potuto presenziare al cospetto di Maria De Filippi.

Non se l’è sentita, ed è più che comprensibile. Lui stesso ha spiegato cosa è successo, ricevendo tanti messaggi di sostegno e di incoraggiamento. Va precisato che ‘Amici Speciali’ andrà in onda a metà maggio, ma alle registrazioni della trasmissione lui non ha potuto esserci. Questo comunque non ha compromesso di certo il rapporto con la stessa De Filippi, la quale ha compreso la gravità della situazione. Ma cosa è successo nello specifico?

Enrico Nigiotti, un brutto lutto lo porta a declinare l’invito della De Filippi

Purtroppo apprendiamo che nei giorni scorsi se n’è andata per sempre una persona che Nigiotti conosceva molto bene e che per lui rappresentava una presenza importante e speciale. Non sappiamo però se si tratti di un parente o di un amico stretto. Lui poi ad ‘Amici’ c’era già stato in passato, conoscendo l’amore. Lì infatti incontro Elena D’Amario. Ora non resta che augurare a Nigiotti una ripresa. Perché ogni dolore, anche se enorme, è poi destinato a restare ancorato al passato ed a fare spazio alla nostalgia ed alla dolcezza.

