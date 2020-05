Lombardia, fissato il numero limite di contagi e sarà di nuovo lockdown

La fase 2 è iniziata da meno di una settimana ma il Lombardia la situazione non è ancora rosea. Fissato il numero massimo di 500 contagi

La fase 2 è iniziata da meno di una settimana ma in Lombardia la situazione non è ancora rosea. Si viaggia ancora oltre i 500 contagi al giorno e sotto i 100 decessi quotidiani. Un trend lontano dalle altre regioni del paese che non lascia grande scioltezza nel breve termine. Non è escluso in nessun territorio il ritorno alla fase 1 ma principalmente è la Lombardia che rischia. I tecnici hanno predisposto una serie di parametri in base ai quali dipende la gestione dell’emergenza. Sono circa venti i parametri che dettano poi la linea al Governo per intervenire. I parametri rappresentano i dati certi, sono numeri reali e in base a questi poi il comitato tecnico-scientifico composto da medici e non solo, esprime la propria posizione. Poi è il Governo a decidere.

Fase 2, fissato il numero di 500 contagi per la Lombardia

Alla luce di questa organizzazione e dall’andamento attuale della Lombardia in merito ai contagi, il Governo avrebbe fissato il numero limite massimo oltre quale sarebbe opportuno tornare alla fase 1. Il numero deciso è di circa cinquecento contagi. Intanto i casi positivi sono: 79.369 (+634) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 130 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi:

ieri: 78.605 (+500)

l’altro ieri: 78.105 (+577)

– i decessi: 14.611 (222)

ieri: 14.389 (+95)

l’altro ieri: 14.294 (+63)

– in terapia intensiva: 480 (-29)

ieri: 509 (-23)

l’altro ieri: 532 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6079 (-122)

ieri: 6.201 (-213)

l’altro ieri: 6.414 (-195)

– i tamponi effettuati: 439.806 (+14.516)

ieri: 425.290 (+6.455)

l’altro ieri: 418.835 (+7.978)

Numeri alla mano la Lombardia rimane ancora lontana dalla totale serenità. Tuttavia, i dati sono in calo, sia decessi che contagi.