Secondo la virologa Ilaria Capua, non sarà il vaccino che ci tirerà fuori dall’incubo del Covid-19.

Secondo la virologa, non sarà il vaccino che ci porterà fuori nell’immediato da questo brutto sogno chiamato Coronavirus. “Occorrerà analizzare i risultati che avrà in termini di efficacia – sottolinea Capua – e poi esistono tanti altri problemi, come ad esempio la distribuzione a livello nazionale e mondiale. Per fare dei vaccini sicuri ci vuole tempo”.

La virologa Ilaria Capua ha affermato: “il lockdown adottato nel nostro Paese è stato molto duro, ha sconvolto l’Italia e ha lasciato il segno in tutti. Siamo pronti per una ripartenza, che deve essere intelligente. Mi permetto di chiedere ai giornalisti e a chi si occupa di scienza di far passare un messaggio: ognuno deve fare qualcosa nel suo piccolo. Sappiamo che il Coronavirus si trasmette in certe situazioni. La trasmissione del virus avviene, nella maggioranza dei casi, perché c’è una vicinanza fisica tra una persona infetta e una che non lo è”.

LEGGI ANCHE -> Trump: Il Covid-19 è peggio dell’11 settembre

Ilaria Capua: “Ognuno è essenziale per far ripartire l’Italia”

La virologa ha poi proseguito: “dobbiamo comportarci bene. Il distanziamento è una barriera naturale tra una persona infetta e un’altra sana. Lavarsi le mani spesso riduce il contagio e le altre problematiche legate alla sanità pubblica. Le regole non possono essere fatte solo dal governo, i cittadini devono essere protagonisti e devono essere responsabili. Occorre evitare gli assembramenti di persone in ambienti chiusi. Immaginiamo una ripartenza intelligente, ognuno si renda conto di essere un tassello essenziale per ridurre il contagio e far ripartire l’Italia”.

LEGGI ANCHE -> Mascherine, in Piemonte sequestra oltre 10mila pezzi illegali

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine, contrariamente alla scelta del governo, Ilaria Capua, afferma che i parrucchieri potrebbero tornare a lavorare adottando le misure anti contagio: “Se i parrucchieri riuscissero ad attuare alcune misure di contenimento, con appuntamenti fissati e senza nessuna attesa, non vedo per quale motivo non possano tornare a lavorare”.