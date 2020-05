Un cappuccino caldo, caldissimo, incandescente quello che Justine Mattera gusta sul balcone di casa sua. Tutto perché lei si presenta così.

Su Instagram Justine Mattera festeggia a modo suo la riapertura di bar e pasticcerie. La 48enne showgirl italo americana posta una foto nella quale appare affacciata al terrazzo di casa sua.

È mattina presto e l’ex moglie di Paolo Limiti – oggi felicemente sposata con Fabrizio Cassata, dal quale ha avuto due figli – impugna tra le mani quello che è un bel cappuccino. Infatti lei scrive quanto segue. “Pasticcerie aperte. Finalmente il cappuccino come si deve. Forse si vede poco la tazza qua, ma assicuro che c’è. Non lo nego, sono abitudinaria e ho pure le mie pasticcerie di riferimento. Da Graziano a Baggio e @pasticceriaangela in Zona Fiera. La mattina non è lo stesso senza una visita mirata!”. Locali come le pasticcerie ed i bar possono recapitare le bevande ed i loro prodotti artigianali come cornetti e dolci a casa.

Justine Mattera, il cappuccino è veramente bollente

E Justine Mattera finalmente assaggia un pò di normalità. Lo fa come sempre a modo suo, evitando di coprirsi nella parte inferiore del suo più che tonico fisico. La vanità è donna, e Justine lo sa bene. Per lei è l’ennesima occasione di mettersi in mostra e di ottenere i complimenti dei suoi ammiratori. Non è da tutti arrivare in prossimità del mezzo secolo di vita e mantenere una forma simile. Va detto però che a volte l’americana di origini italiane esagera in questo suo gioco nel mettersi in mostra.

Ed infatti le critiche non mancano per via di questa appariscenza. Ma a lei piace così.