La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio aggiornato al 7 maggio

Sul sito della Protezione Civile, come ogni giorno, è stato pubblicato l’aggiornamento del bollettino e della mappa regione per regione relativo all’epidemia da coronavirus nel nostro Paese.

Circa un’ora fa, il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento relativo all’epidemia da Covid-19 in Italia. Secondo gli ultimi, prosegue il calo dei pazienti attualmente positivi nel nostro Paese già registrato nei giorni scorsi, solo ieri sono stati quasi 7mila i casi in meno. Anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva diminuiscono parallelamente all’aumento dei soggetti guariti. Purtroppo ad aggravarsi ulteriormente è il bilancio delle vittime che oggi ha quasi raggiunto i 30mila decessi.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: l’aggiornamento al 7 maggio, calano ancora gli attualmente positivi ed i ricoveri in terapia intensiva

Dopo il notevole calo registrato ieri, torna a stabilizzarsi la decrescita dei soggetti attualmente positivi al coronavirus in Italia. Secondo il bollettino della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore questi ultimi sono scesi a 89.624, con un calo di 1.904 unità. Salgono, invece, i casi totali nel nostro Paese ad oggi 215.858 con un incremento di 1.401 rispetto a ieri. Nel bollettino si evince anche una nuova crescita dei pazienti guariti che hanno raggiunto i 96.276, ossia 3.031 in più rispetto a ieri, bilancio che rimane più alto rispetto a quello dei positivi. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva delle strutture: 22 in meno, per un complessivo di 1.311 ricoveri attuali.

Infine, riporta la Protezione Civile, è salito il bilancio delle vittime a 29.958 con 274 decessi registrati nelle sole ultime 24 ore. Questo drammatico dato colloca l’Italia al terzo posto al mondo per numero di vittime dopo Stati Uniti e Regno Unito.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, giovedì 7 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 80.089 – 14.745 – 33.329;

– Piemonte – 28.135 – 3.282 – 10.384;

– Emilia Romagna – 26.487 – 3.766 – 14.710;

– Veneto – 18.553 – 1.589 – 10.430;

– Toscana – 9.683 – 915 – 4.052;

– Liguria – 8.645 – 1.254 – 4.143;

– Lazio – 7.034 – 543 – 2.143;

– Marche – 6.452 – 948 – 2.257;

– Campania – 4.541 – 379 – 2.023;

–Trento – 4.283 – 438 – 2.935;

– Puglia – 4.245 – 441 – 1.004;

– Sicilia – 3.288 – 251 – 910;

– Friuli Venezia Giulia – 3.107 – 308 – 1.872;

– Abruzzo – 3.072 – 348 – 945;

– Bolzano – 2.552 – 286 – 1.715;

– Umbria – 1.405 – 70 – 1.194;

– Sardegna – 1.324 – 119 – 622;

– Valle d’Aosta – 1.150 – 139 – 881;

– Calabria – 1.125 – 89 – 403;

– Basilicata – 383 – 26 –202;

– Molise – 305 – 22 – 113.

Nessuna vittima, secondo la mappa della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore a Bolzano, in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Molise.

