Brutto colpo per Mediaset. Dopo 9 anni si ferma per sempre Il Segreto, una famosa soap spagnola. Il Coronavirus ha bloccato le riprese

In arrivo brutte notizie per gli amanti della nota soap spagnola. Il Segreto fermerà le riprese. Dopo 9 anni per la prima volta la serie si blocca, il coronavirus ne è la causa. Il produttore Luis Santamaria, tra l’altro, ha annunciato che il gran finale è già stato girato. Ma prima di chiudere i battenti, la produzione dovrà completare le riprese entro giugno. A questo punto molti si chiedono: sarà un addio o un arrivederci?

Mediaset in crisi, Il segreto chiude i battenti

La telenovela ebbe inizio nel 2011 per un totale di 12 stagioni. La soap ruota tutto intorno alla ricca famiglia dei Montenegro, dove la diabolica matriarca Donna Francisca trama contro tutti coloro che osano sfidarla. La serie è ambientata in Spagna all’inizio del Novecento. I fan dovranno salutare la malefica protagonista e tutti gli altri personaggi. Donna francisca è interpretata dall’attrice Maria Bouzas, la donna è famosa proprio grazie alla serie televisiva. “Il ruolo di Francisca mi ha dato sicurezza economica – ha annunciato l’attrice – ma come sempre accade nella vita, è arrivato il momento di dire addio”.

L’attrice pensa già al futuro. Vorrebbe tornare a recitare a teatro, una passione che l’accompagna da tutta una vita. E’ un peccato per tutti quei fan che pensavano già ad un possibile ritorno. Allora è veramente un addio quello del Segreto. Magari la decisione era già stata presa. Per caso il Coronavirus è soltanto la scusa del momento?