Sempre bella come sempre, Sabrina Salerno parla di come passa la sua quarantena e fa anche una ammissione riguardo ad una sua debolezza.

L quarantena della bellissima Sabrina Salerno va avanti con tanti scatti social per i suoi fans. Ed anche con altrettanti numerosi esercizi fisici per mantenersi bella tonica ed in forma. A 53 anni la cantante ligure mantiene una forma splendida, dimostrando come sia possibile fermare il tempo.

Lei è praticamente identica a come si mostrava tra gli anni ’80 e ’90, quando tutto andava avanti con maggiore felicità e le sue canzoni facevano da colonna sonora per milioni di italiani. Ora, su Instagram, Sabrina Salerno afferma di essere solita concedersi qualche bella tisana, sia dopo una serie di esercizi che a seguito di qualche bella passeggiata nel verde che circonda la sua casa in provincia di Treviso.

Sabrina Salerno, lei svela la sua ‘dipendenza’

Visualizza questo post su Instagram Domani h 12.00 in diretta con @simonaventura ❤️ vi aspetto!! Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 3 Mag 2020 alle ore 12:01 PDT

Tutto ciò serve a disintossicarla, ma di recente una tisana è servita in maniera particolare per risolvere qualche conseguenza tanto inattesa quanto divertente. “Ho bevuto troppo vino”, ammette candidamente la bellissima Sabrina. “Devo smetterla”. Lei ha avuto quindi necessità di depurarsi in maniera particolare. La cosa ha divertito i suoi ammiratori, sempre pronti a ricoprirla di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un altro selfie????!!!!!! 🤯 serena notte a tutti!!! Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Mag 2020 alle ore 12:01 PDT

Proprio come avvenuto dopo la sua comparsata al Festival di Sanremo, ad inizio febbraio.