X Factor 2020, clamorosi ritorni per la nuova edizione del talent show di Sky? Spuntano Mika e Manuel Agnelli, ma la vera sorpresa potrebbe essere Emma.

X Factor 2020 si farà e, in attesa di capire come si svolgerà il talent show di Sky, la macchina è già partita. I castin per trovare gli aspiranti concorrenti, infatti, sono partiti e avvengono con video esibizioni che i candidati registrano nella propria casa e inviano alla produzione. Filmati casalinghi che esprimono comunque l’emozione e la voglia di tutti i ragazzi di partecipare al talent show. Uno degli elementi fondamentali di X Factor è sicuramente la giuria che, per l’edizione 2020, potrebbe avere grandi ritorni e clamorose novitò.