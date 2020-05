Acqua Detox: bevanda gustosa, fresca e dietetica. Facile da preparare anche a casa. Alcuni consigli per farla, ecco la ricetta

In arrivo la bella stagione. Il sole tarda a tramontare, e tutti noi ci prepariamo all’estate pensando alla prova costume (probabilmente quest’anno non servirà) tra diete e workout. Tra una ricetta e l’altra, alimentazione corretta e dieta fai da te perché non pensiamo anche a qualcosa da bere? Che ne dite di acqua detox? Una bevanda facile da preparare e davvero gustosa. Ecco qualche consiglio sulla preparazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giardini e aree verdi, la vera terapia post lockdown

Acqua detox. Bevanda semplice e gustosa

Pochi ingredienti: acqua, frutta, verdura o erbe aromatiche. La ricetta è davvero molto semplice, basterà in infusione gli ingredienti scelti la sera prima di consumarli. L’acqua detox servirà a disintossicarci dalle tossine in eccesso e ad assumere molti sali minerali, necessari per affrontare le prime giornate di caldo. Tra i consigli, gli esperti dicono di utilizzare la frutta biologica e in ogni caso di lavare bene i frutti in quanto si utilizzerà anche la buccia. Per questo possiamo usare il bicarbonato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La moda si riorganizza, al via la prima Milano Digital Fashion Week

Ricetta facile, successo assicurato

La bevanda ai mirtilli per esempio è molto utile per tonificare e riattivare il microcircolo. Per farla saranno necessari pochi e semplici passi. Si inseriscono nella caraffa o nel barattolo di vetro i mirtilli interi lavati e le fettine sottilissime di arancia. Basterà farla riposare una notte e il gioco è fatto. Un’altra acqua detox è quella allo zenzero. Questa ricetta è perfetta per chi ha bisogno di un aiuto in più per perdere peso, riattivare il metabolismo, sgonfiarsi e persino per alzare la pressione provata dal caldo. Per realizzarla, si mettono in infusione in acqua: fettine di zenzero sbucciato (o pezzetti), fette sottilissime di lime e altrettanto sottili fette di cetriolo non sbucciato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sei influenzato? Cosa mangiare quando si è ammalati

Il gusto è lievemente piccante e altamente rinfrescante grazie alla presenza di cetrioli e lime.