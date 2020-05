Alessia Marcuzzi più sexy di sempre. Il web impazzisce -FOTO

Alessia Marcuzzi, in questa quarantena sfoggia il meglio di sè. I suoi fan impazziscono. La conduttrice in una posa davvero sexy

Alessia Marcuzzi, la reginetta delle Iene, si lascia sfuggire una posa davvero provocante che ha scatenato il web, non solo i suoi fan. Un look sexy davvero sconvolgente, un fisico da paura, nonostante i suoi 47 anni. Che dire una vera bomba. La conduttrice televisiva passa da un estremo all’altro. Dalle foto acqua e sapone a post davvero stravaganti e il pubblico non sta fermo a guardare. “Sei sempre bellissima e sexy Alessia, hai un fisico stupendo”, “Ssssssse ciao”, “La classe non è acqua”. E poi il commento simpatico di Rudy Zerbi: “Occhio che hai il battiscopa un po’ sbeccato”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Emily Ratajkowski svela un retroscena sulle immagini sexy – FOTO

Alessia Marcuzzi, la 47 enne più sexy

Due foto di un post che lascia tutti senza fiato. “Instagram vs realtà” è il titolo. La prima immagine ritrae Alessia Marcuzzi in versione fotomodella sexy e provocante, nella seconda la donna è in una posa simpatica. Look diversi: prima in mutande e reggiseno con una camicia bianca che rimarca ancora di più la sua sensualità e delle labbra rosse da baciare, la seconda in pantaloncini e felpa in versione casalinga disperata. Ma ai suoi fan non importa, la adorano a prescindere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sabrina Salerno marito | “Insieme da 28 anni” | ma ci sono quei fidanzati

Visualizza questo post su Instagram Instagram vs realta’😜 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 5 Mag 2020 alle ore 10:22 PDT



Che dire, a 47 anni la Marcuzzi riesce ancora a farsi desiderare. In versione light, sexy, casalinga, la conduttrice televisiva ha ancora la strada spianata per un bel po’ di tempo.