Silvio Berlusconi interviene in diretta a Pomeriggio 5 e interviene sulla polemica che ha recentemente investito Barbara D’Urso.

Silvio Berlusconi si complimenta in diretta con Barbara D’Urso. L’ex Premier, intervenuto in diretta a Pomeriggio 5 nella puntata dell’8 maggio, è intervenuto sulla polemica che ha recentemente investito la conduttrice dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso in cui ha recitato una preghiera con Matteo Salvini.

Berlusconi, dolci parole per Barbara D’Urso: “complimenti per i programmi che conduce”

Barbara D’Urso, all’interno di Pomeriggio 5, si occupa anche di attualità. Nel corso degli ultimi mesi ha prestato attenzione all’emergenza coronavirus. Nella puntata dell’8 maggio ha ospitato Silvio Berlusconi che, in collegamento, dopo aver parlato della situazione politica dell’Italia, si è anche complimentato con la conduttrice Mediaset che, anche durante la Fase 1 della gestione dell’emergenza coronavirus, ha continuato a condurre sia Pomeriggio 5 che Non è la D’Urso.

La conduttrice di canale 5, recentemente, è stata anche investita da una polemica. Sul web, infatti, è partita una petizione chiedendo la chiusura dei suoi programmi. Senza entrare nel merito della questione, l’ex Premier si è complimentato con la D’Urso per il lavoro che fa ogni giorno e per gli ottimi ascolti che continua a garantire a Mediaset.

“Le faccio i miei complimenti per i programmi che conduce e per gli alti ascolti. Grazie, grazie e grazie. E chiamatemi ancora”, sono state le parole dette in diretta dall’ex Premier prima di congedarsi dalla conduttrice e dal pubblico di Pomeriggio 5. La conduttrice ha ringraziato l’ex Premier sfoggiando il suo sorriso.