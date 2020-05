Alba Parietti scopre di essere stata positiva al Covid-19. L’opinionista televisiva Caterina Collovati la accusa: di mezzo la trasmissione della D’Urso

Caterina Collovati interviene a gamba tesa sul botta e risposta tra lei ed Alba Parietti sull’argomento coronavirus. Tutto risale all’8 Marzo quando i due volti noti della tv italiana erano stati ospiti al programma “Non è la D’Urso” su Canale 5. Quando Alba Parietti si è accertata della sua positività al coronavirus alla fine di Aprile dopo ripetuti tentativi di richiesta del tampone ha voluto condividere la notizia sui social. Febbre di poco sopra i 37 gradi e mezzo e qualche colpo di tosse erano i sintomi che avvertiva il giorno dopo la trasmissione.

Da quel giorno in poi la Parietti non aveva avvertito più nulla, segno di aver sconfitto anzitempo il nemico. Ma la condivisione della notizia non è andata giù all’opinionista sportiva Caterina Collovati, presente anche lei come ospite alla trasmissione della D’Urso.

Dalla notizia di aver contratto l’infezione la Parietti e la Collovati ingaggiano un duello a distanza a colpi di accuse che colpevolizza la showgirl torinese di aver mantenuto nascosto per oltre un mese i suoi sintomi. Alba giustifica la sua riservatezza nell’intento di non allarmare nessuno e dà vita alla diatriba con la Collovati che l’aveva accusata di individuo untore, colpevole di un alto rischio di contagio all’interno dello studio televisivo.

LEGGI ANCHE —–> Alba Parietti, la confessione:”Positiva al coronavirus” – VIDEO

La Collovati non spegne le polemiche e rincara la dose

Di fronte al silenzio di Alba Parietti, Caterina Collovati non riesce a digerire la questione, rammentando la gravità della situazione sollevata dalla showgirl, rea di non aver avvisato in tempo la platea. “Ognuno di noi ha una famiglia e il mancato avviso di aver avvertito sintomi riconducibili al coronavirus, testimonia il compimento di un’azione grave da parte di Alba Parietti” – chiosa la giornalista sportiva.

Secondo Caterina Collovati, la Parietti avrebbe dovuto avere un atteggiamento più corretto, fatto di senso civico e dovere morale. “Così tutti avremmo avuto il diritto di salvaguardarci”.

LEGGI ANCHE —–> Alba Parietti su Instagram: “Sento il dolore degli altri”

Ma il rischio legato al possibile contagio unanime è stato enorme ma per fortuna non ha interessato nessun altro al di fuori della Parietti.