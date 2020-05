Elettra Lamborghini e i chili persi in quarantena: lo scatto fa impazzire – FOTO

Elettra Lamborghini e i chili persi in quarantena: lo scatto fa impazzire il web. Nelle sue storie di Instagram, ha informato i suoi followers con una fotografia

Elettra è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa quarantena. Tra i tanti vip che in questo periodo di clausura ci hanno fatto compagnia con storie, dirette e quant’altro, lei è sicuramente una di loro.

Elettra Lamborghini e i chili persi durante questa quarantena

La bella Elettra in questo periodo ha pubblicato spesso post e tantissime storie dove ci ha mostrato la sua vita quotidiana, a casa con il suo futuro sposo. Infatti, tra pochi mesi Elettra convolerà a nozze dopo la bellissima proposta di matrimonio che il suo amore le ha fatto qualche mese fa. Nelle storie che pubblica la vediamo sempre senza trucco, acqua e sapone, non si preoccupa tanto di come appare e questo la rende ancora più amata. Infatti, molte ragazze la sentono molto vicina. Non è stato facile non affrontare questa quarantena come abbiamo fatto noi, affogando nel cibo la noia, però ha resistito ed è riuscita a perdere peso. Ha pubblicato sui social una storia in cui si mostra con un vestito e ci fa sapere quanto è dimagrita.

Tra alimentazione sana e allenamento, è particolarmente orgogliosa del fisico che ha messo su e si sente prontissima ad affrontare la tanto temuta prova costume. Soprattutto la prova abito da sposa, considerando che presto convolerà a nozze. Dopo tanti sforzi, è riuscita a perdere ben sei chili.