L’attrice statunitense Emily Ratajkowski confessa in un’intervista i motivi di alcuni scatti fotografici postati sui social

L’attrice modella statunitense Emily Ratajkowski si racconta in un’intervista rilasciata sulle pagine di GQ a proposito della sua bellezza sfoggiata durante la quarantena. La 28enne nativa di Westminster si è data alla pazza gioia postando sui social le immagini del suo apsetto fisico da silhouette. I suoi scatti saranno oggetto di immagine copertina sulla rivista GQ durante il mese di Giugno. La scelta del redattore del giornale non ha alcun scopo di attrazione per i lettori ma avrà come tema pricnipale la cultura del ventunesimo secolo ai tempi del coronavirus.

Gli scatti fotografici tanto biasimati dai follower di Emily Ratajkowski saranno protagonisti insieme ad un’altra showgirl, attrice famosa, Demi Moore sulla rivista locale. La Emily ci tiene a spiegare i motivi del consenso fornito per l’apparizione inedita in pubblico, svelando un retroscena non solo sociale ma anche personale.

La confessione di Emily Ratajkowski

Gli scatti hot di Emily Ratajkowski hanno avuto un sapore particolarmente speciale anche grazie all’aiuto del marito Sebastian Bear-McClard. L’obiettivo della fotocamera ha calibrato maggiormente le angolature e ritratto l’intero corpo della Emily tenendo tutti col fiato sospeso.

La modella e attrice del film Gone Girl che racconta l’amore bugiardo oscurando la cruda realtà che si nasconde dietro al rapporto di una coppia perfetta, spiega il retroscena legato alle immagini hot scattate con consapevolezza.

Il motivo discusso da Emily Ratajkowski sulla sua celebre immagine sexy fornisce una rappresentazione merceologica alla realtà legata ad un contesto storico difficile.

Un modo per fare soldi l’ha definito Emily, volenterosa di mettere in risalto e a nudo la sua bellissima immagine come qualsiasi ragazza della sua età, giustificato come uso di sopravvienza in questo periodo di magra consolazione professionale.

