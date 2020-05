Estate 2020, come ripartire dopo l’emergenza coronavirus? Distanza tra ombrellino e contapersone tra le probabili soluzioni.

Il periodo più caldo, quello dell’estate si avvicina, ma ma come quest’anno c’è un grosso punto interrogativo su quella che sarà la stagione estiva. Il turismo è il settore che è stato maggiormente colpito dalla crisi economica causata dall’emergenza coronavirus e, al vaglio del Governo, ci sono le misure per permettere ai gestori degli stabilimenti balneari di poter dare il via ufficialmente alla stagione balneare. L’estate 2020, dunque, potrà essere vissuta regolarmente dagli italiani?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Estate 2020: le probabili ipotesi per far ripartire il turismo dopo il coronavirus

Gli italiani potranno fare le vacanze? Il Premier Conte ha dichiarato che gli italiani avranno la possibilità di fare le vacanze in Italia e saranno incentivati a farlo. I gestori degli stabilimenti balneari stanno così lavorando insieme al Governo per capire come dare il via alla stagione rispettando tutte le norme di sicurezza per tutelare la salute dei turisti e di tutti i lavoratori evitando, così, che il numero dei contagi torni a salire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Protezione Civile, il bollettino dell’8 maggio: salgono ad oltre 30mila i decessi

Anche negli stabilimenti balneari, come nei bar, ristoranti e in tutti i luoghi pubblici, si dovrebbe puntare sull’uso di mascherine, gel e sanificazione continua dei luoghi dove ci potrebbe essere il rischio di assembramenti.

Un’ulteriore misura dovrebbe essere la distanza di sicurezza tra gli ombrelloni. “Anche 5 o 10 metri. Sarà più che altro importante garantire le distanze tra le persone“, ha detto il Ministro Franceschini anche se alcune gestori hanno espresso perplessità perchè non tutti i litorali hanno spiagge ampie dove poter rispettare tali distanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>L’Iss, novità per le mascherine e un avvertimento alla popolazione

All’ingresso degli stabilimenti balneari, inoltre, potrebbero essere applicati dei termoscanner per controllare la temperatura dei clienti, contapersone per controllare meglio il numero delle persone all’interno dello stabilimento. Infine potrebbero essere adottate delle corsie preferenziali di entrata e di uscita per evitare assembramenti.