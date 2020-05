Francesca Fialdini è nota per la guida di ‘Da Noi a Ruota Libera’: la conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo futuro professionale.

Francesca Fialdini è una conduttrice italiana nota al pubblico per il suo ruolo di guida del programma targato Rai ‘Da noi..a ruota libera’. Da lunedì 11 maggio su Raitre sarà protagonista nel nuovo programma di Raitre ‘Fame d’amore’: la docuserie si svilupperà in quattro puntate e tratta il tema dei disturbi alimentari. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il programma è stato girato in due comunità dove vengono accolti ragazzi e ragazze malati anoressia, bulimia e altri problemi legati all’alimentazione. Il futuro della quarantenne non è ancora chiaro: lei stessa ha provato a fare chiarezza con alcune dichiarazioni.

Francesca Fialdini e le dichiarazioni sul futuro

Gli appassionati di ‘Da noi…a ruota libera’ si interrogano sul futuro del programma: la Rai sta lavorando per il palinsesto dei prossimi mesi e saranno introdotte numerose novità. Francesca Fialdini potrebbe lasciare la Rai: come se non bastasse, ha avuto un contatto con Tv8. “Il progetto di cui mi avevano parlato diversi mesi fa mi era sembrato una bella avventura pur sempre nella massima libertà reciproca di capire cosa sarebbe successo durante l’anno”. Nella sua intervista a Superguidatv, la conduttrice ha parlato anche del suo programma ‘Da noi..a ruota libera’. “Non lo so cosa succederà ma la mia speranza è che possa essere riconfermato”.

Francesca Fialdini è pronta a tornare sul piccolo schermo con il nuovo programma ‘Fame d’amore’.