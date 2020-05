Giovanna Botteri, giornalista italiana della Rai risponde a Michelle Hunziker su quel servizio lanciato in onda a Striscia la Notizia lo scorso 28 Aprile

Il 28 Aprile scorso girava in tv un servizio di Striscia la Notizia che ha sollevato un enorme polverone attorno ad un noto volto giornalistico. Il tg satirico di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker in compagnia di Jerry Scotti aveva lanciato in onda un servizio che accusava di boody shaming Giovanna Botteri, giornalista italiana della Rai. Nei giorni a seguire la showgirl svizzera, Michelle Hunziker è stata subito punzecchiata dai leoni da tastiera, che le hanno riservato commenti inopportuni, offensivi e addirittura minacce di morte.

La Hunziker nei giorni successivi alla bufera mediatica aveva sin da subito ribadito che si trattava di un malinteso, interpretato come un ciclone a ciel sereno dai detrattori dallo spirito poco amichevole della showgirl transalpina. Lo staff della trasmissione l’aveva difesa a spada tratta, ma non era riuscito a placare gli animi accesi degli utenti social.

Per sedare le polemiche attorno alla sua immagine, la Hunziker ha preso il toro per le corna e ha invitato Giovanna Botteri alla visione del servizio, curiosa della sua reazione.

La risposta di Giovanna Botteri

Michelle Hunziker preoccupata dal lungo silenzio di Giovanna Botteri, riceve un videomessaggio dalla giornalista della Rai che mette a tacere tutte le polemiche sorte sul caso. Per i fitti impegni lavorativi la giornalista ha tardato la visione dell’invito ricevuto dalla showgirl di analizzare quel maledetto servizio.

Ma la risposta della Botteri è stata clemente e ha voluto sottolineare il profondo legame di rispetto che la ricongiunge con tutto lo staff della trasmissione. Anzi la giornalista rincuora Michelle ringraziandola delle denunce che ogni giorno trasmette Striscia la Notizia per un mondo migliore.

Lo slogan “la satira è libertà” è il tema del lungo videomessaggio di risposta della Botteri che ha voluto sedare ogni polemica con il programma.