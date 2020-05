La moda si riorganizza, al via la prima Milano Digital Fashion Week

Milano Digital Fashion Week, organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, si svolgerà in modalità web dal 14 a 17 luglio per presentare le collezioni uomo e donna per la primavera-estate 2021

Al tempo del Covid-19 anche la moda si riorganizza e cambia abitudini. Parte infatti la prima Milano Digital Fashion Week che si terrà dal 14 al 17 luglio. Ad organizzarla la Camera Nazionale della Moda Italiana per promuovere, via web, le collezioni uomo e donna per la primavera-estate 2021.

Un nuovo modo per continuare a lavorare e non fermarsi di fronte alla pandemia. E se non è possibile ancora tornare in passerella, le nuove collezioni di alta moda arrivano direttamente a casa. Così la Camera della Moda lancia questo nuovo progetto sulla scia di quanto è stato già fatto durante Milano Moda Donna lo scorso febbraio.

Con il coronavirus che già impazzava, i cinesi non erano potuti venire in Italia e così ci si era organizzati con la piattaforma “China, we are with you” che ha permesso di seguire le sfilate. Una sfida vinta fin da subito che ha permesso a ben 25 milioni di persone di assistere alle sfilate e agli eventi. Ed ora ci si riprova di nuovo, più convinti e ambiziosi di prima.

Milano Digital Fashion Week, un vero festival della moda

Per la Milano Digital Fashion Week la Camera Nazionale della Moda Italiana sta già approntando una nuova piattaforma web. Questa permetterà ad ogni brand di mostrare al meglio le proprie creazioni.

Contenuti fotografici, video, interviste, momenti di backstage e contenuti creativi organizzati in un calendario cadenzato e strutturato dove ogni marchio avrà il suo spazio. Non mancheranno poi webinar di approfondimento dedicate agli operatori del settore, lectio magistralis in live streaming con ospiti d’eccezione del fashion system e momenti di intrattenimento.

Insomma un vero e proprio festival della moda in versione digital che cercherà di entrare in tutte le case degli appassionati e degli esperti del settore per non far sentire troppo la distanza con le abitudini di un tempo.

“Lo sviluppo di una Fashion Week Digitale è una risposta concreta al momento che stiamo vivendo, che ci dà la possibilità di proseguire il percorso iniziato a febbraio”, ha spiegato il presidente della Camera Carlo Capasa. La Camera, infatti, vuole dare possibilità a tutte le aziende di presentare le proprie collezioni uomo primavera-estate 2021. “Il nostro obiettivo è sia quello di sostenere la ripartenza dell’intero sistema Moda sia di raggiungere i media, i buyer e l’intera fashion community – ha concluso – attraverso una moltitudine di contenuti, studiati per tutti gli attori del sistema”.

Non ci sarà Giorgio Armani che ha deciso di presentare le sue collezioni a settembre 2020 a Milano, sia Giorgio Armani che Emporio Armani uomo e donna. Come saranno le presentazioni ancora è presto per dirlo.

Lo stilista ha invece programmato la sfilata Armani Privé per gennaio 2021 nella storica sede di Palazzo Orsini in via Borgonuovo a Milano.