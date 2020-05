Laura Pausini rivela la sua malattia: “Lo sapeva solo Pippo Baudo”

View this post on Instagram

Ecco per voi anche la versione in Italiano della session live da casa, suonata con la mia band e coristi. Distanti, ma uniti dalla musica. Per voi, Simili! Aquí está la versión italiana de la sesión en vivo desde casa, grabada con mi banda y los coristas. A distancia, pero unidos por la música. Para vosotros, Simili. Here is the Italian version of the live session recorded from home with my band and choristers. Far, but united by music. For you, Simili. Aqui está a versão italiana da sessão ao vivo desde casa, grabada com minha banda e os coristas. Distantes, mas unidos pela música. Para vocês, Simili! Voilà aussi pour vous la version en italien de la session en direct de la maison, jouée avec mon groupe et mes choristes. De loin, mais unis par la musique. Pour vous, Simili! #Simili #Home #live @paolocartaofficial @gareth8brown @roberto_gallinelli @fabio.coppini @gianluigifazio @robygrana @davidblankofficial